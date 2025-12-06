¡þ¥«¡¼¥ê¥ó¥°À¤³¦ºÇ½ªÍ½ÁªÆüËÜ8-4¥¢¥á¥ê¥«(ÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡¢¥«¥Ê¥À)¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÁè¤¦¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°À¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¤¬6Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤¬½éÀï¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï2-2¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè4¥¨¥ó¥É¡¢Í­Íø¤Ê¸å¹¶¤Ç2ÅÀ¤ò²Ã¤¨4-2¤È¥ê¡¼¥É¡¢¤½¤Î¸åÎ¾¥Á¡¼¥à1ÅÀ¤º¤Ä²Ã¤¨5-3¤Ç½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Âè7¥¨¥ó¥É¤ÇÀè¹¶¤ÎÆüËÜ¤ÏºÇ½ª¥·¥ç¥Ã¥È¡¢µÈÂ¼¼ÓÌé¹áÁª¼ê¤¬Áê¼ê¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¤È¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤ò¤Ï¤¸¤­½Ð¤¹¤È