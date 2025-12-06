ロシアの侵攻終結に向けた和平案をめぐり、アメリカとウクライナの高官協議が行われ、和平合意の進展には、ロシアの真剣な関与が不可欠との認識で一致しました。南部フロリダ州で行われた高官協議は、12月2日にモスクワで行われたロシアのプーチン大統領とアメリカのウィトコフ特使と会談を踏まえて行われたもので、アメリカ側からはウィトコフ特使らが、ウクライナ側からはウメロフ国家安全保障・国防会議書記らが出席しました。