今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。アメリカの「酔いつぶれたアライグマ酒店荒らしてトイレでダウン」についてです。◇アメリカ・バージニア州の酒店。床には瓶の破片が散乱し、酒もこぼれていました。何者かが侵入し荒らされたとの通報を受け、警察官が駆けつけると…トイレで、その“容疑者”が発見されました。それは、床に寝転んだアライグマです。店に侵入すると酒を物色。酔っ払ったのか、足もとが