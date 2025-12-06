2026年6月に開催されるW杯の抽選がアメリカのワシントンで行われた。トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表はグループL。クロアチア、ガーナ、パナマと同組に入った。ガレス・サウスゲート前体制で臨んだ2022年のカタールW杯はグループステージ首位通過。決勝トーナメント1回戦ではセネガルを3-0で下したが、続くベスト8でフランスと対戦し、1-2で敗れている。クロアチアは同大会で3位に入っており、この上位対決には注目