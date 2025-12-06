6日、アメリカのワシントンで2026年開催となるW杯の抽選会が行われた。森保一監督率いる日本代表はグループF。オランダ、チュニジアと同組となり、残りの1枠は欧州プレイオフの勝者となる。その1枠を争うのはウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアの4か国。プレイオフは年が明けた3月に予定されている。現時点でのFIFAランキングはオランダが7位、日本が18位、チュニジアが40位。プレイオフ4か国では28位のウクライナ