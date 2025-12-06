元ミランで活躍したデヤン・サビチェビッチ氏が今季セリエAでミランがスクデットを獲得するために必要な補強について言及した。 『TuttomercatoWEB』によると、サビチェビッチ氏は現在のラファエル・レオンの起用法について「アッレグリ監督は彼をセンターフォワードとしてプレイさせているが、彼の本来の役割は左ウイングにある。今、ミランはセンターフォワードを必要とし、彼をそこに置いている」と語った。そしてミランがシー