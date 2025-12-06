JR東日本山形支店によりますと、６日午後１時19分に赤湯駅と茂吉記念館前駅の間で停電が発生し、山形新幹線などが米沢駅と山形駅の間で運転を見合わせています。倒木の情報はなく、現在確認作業を行っているということです。このため運転再開の見込みは立っていないということです。現在、下りつばさ135号と上りつばさ142号が運転を見合わせています。