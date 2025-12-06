歌手の和田アキ子（75）が6日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。4日に開催されたビルボード大阪でのライブでのハプニングを明かした。4日のライブも大盛況だったという和田。「やっぱりね、大阪はええわ。ほんと温かい。ちゃんと聞いてくれるし、総スタンディングで…うれしかった」とコメント。地元の大阪ということもあり「（なかなか）帰