¤¤¤Þ¡¢¤¢¤ë¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ä¤½¤ì¤Ï½÷À­¤Î¼Ò³°¼è¥Ð¥Ö¥ë¡£½÷À­¼Ò³°¼èÄùÌò¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ú±ÇÁü¡Û½÷À­¼Ò³°¼è¤ÎÃøÌ¾¿Í°ìÍ÷¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë¼Ò³°¼èÄùÌò¤Ë¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤Î¤·¤¬¤é¤ß¤äÍø³²´Ø·¸¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸øÀµ¤ÊÎ©¾ì¤«¤é·Ð±Ä¤ËÂÐ¤·°Õ¸«¤ä»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤¼½÷À­¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ë¡²þÀµ¤Ç2021Ç¯¤«¤é¾å¾ì´ë¶È¤Ø¤Î¼Ò³°¼èÄùÌò¤ÎÀßÃÖ¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¡¢À¯ÉÜ¤¬2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë½÷À­Ìò°÷¤Î