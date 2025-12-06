¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤ÎµÕÁö¤òËÉ¤´¤¦¤È¡¢À¾ÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©¤ÈËÜ½£»Í¹ñÏ¢Íí¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï¡¢²¬»³¸©Æâ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊIC¡Ë¤È¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊJCT¡Ë·×6¥«½ê¤ÇÂÐºö¤Î¶¯²½¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£²áµî¤Ë¿Í¿È»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ê¡¢µÕÁö¤¬Â¿È¯¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÂÐ¾Ý¡£Ï©ÌÌ¤«¤é¤ÎÆÍµ¯Êª¤ÇµÕÁö¼Ö¤Ë°Û²»¤È¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Æµ¤ÉÕ¤«¤»¤ë¿·¤¿¤ÊÁõÃÖ¤Ê¤É¤òÀ°È÷¤¹¤ë¡£2028Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ÎÂÐºö´°Î»¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃËÀ­¾å»Ê¡Ö¥»¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¥¹¤Ç½ª¤ï¤ë¤â¤Î¤Ê¡¼¤ó¤À