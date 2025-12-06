Image: Amazon.co.jp この記事は2025年2月25日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。スマートホーム機器メーカーとして高い人気を誇っているSwitchBotに、同メーカーならではのスマートトラッカー（持ち物探し） があります。「スマートトラッカーカード」はAppleの「探す」ネットワークに対応し、S