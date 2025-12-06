¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÃ«Àî¸¶·òÂÀÊá¼ê¡Ê28¡Ë¤¬6Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËË¾¤ß¡¢ÊÝÎ±¤·¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤Î¥Á¡¼¥à3¿ÍÌÜ¤ÎÊÝÎ±¼Ô¡£¡ÖÍèÇ¯1Ç¯¤Î¤³¤È¤ò·è¤á¤ëÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊÝÎ±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£10Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤â¡¢48»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÂÇÎ¨2³ä6Ê¬4ÎÒ¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢4ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Î·ÀÌó¶â¤Ï1500Ëü±ß¡£·ÀÌó¤Ç¤Ï¥¢¥Ã¥×Äó¼¨¤âÊÝÎ±¤·¤¿¤È¤ß¤é