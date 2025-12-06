俳優の橋本愛（29）が5日、自身のインスタグラムを更新。ラッパー・シンガーのちゃんみな（27）との2ショットを公開し、「幸せそうなお顔」「笑顔が最強に輝いてる」と反響が寄せられている。【写真】「素敵な写真」橋本愛＆ちゃんみなの“ギャルピース”2ショット「Thank you so much… a queen diva.gaaaaal」とつづり、“ギャルピース”を決めた2ショットをアップ。黒の衣装に身を包んだ2人が弾けそうな笑顔を見せている