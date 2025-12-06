「フィギュアスケート・ＧＰファイナル」（６日、ＩＧアリーナ）女子の公式練習が行われた。想定外のミスでＳＰ５位だった坂本花織（シスメックス）は、勝負のフリーに向けてノーミス調整した。本番用の衣装でリンクへ。フリー曲「愛の讃歌」の曲かけで冒頭のダブルアクセルから全てのジャンプを着氷し、余念なく準備を整えた。５日のＳＰでは、冒頭の３回転ルッツが２回転となり、無効に。演技を終え中野コーチと顔を合わ