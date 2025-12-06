ÇÐÍ¥À¾»³½á¡Ê27¡Ë¤¬6Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£À¾»³¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ß¡¢Ä¾É®Ê¸½ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤­¹ç¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿Êý¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÌò¼Ô¤È¤·¤Æ°ìÁØÀº¿Ê¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯°ìÊâ¤º¤ÄÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤´ÊÜÚ¥¤ò»ò¤ì¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£À¾»³¤Ï¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¾®³Ø»þÂå¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¡ÖÅ·ÃÏ¿Í¡×¡Ê09Ç¯