[12.6 J1第38節](味スタ)※14:00開始主審:岡部拓人<出場メンバー>[FC東京]先発GK 13 波多野豪DF 2 室屋成DF 3 森重真人DF 5 長友佑都DF 24 アレクサンダー・ショルツMF 7 安斎颯馬MF 8 高宇洋MF 22 遠藤渓太MF 37 小泉慶FW 16 佐藤恵允FW 19 マルセロ・ヒアン控えGK 31 小林将天DF 30 岡哲平DF 32 土肥幹太DF 99 白井康介MF 27 常盤亨太MF 40 マルコス・ギリェルメFW 26 長倉幹樹FW 28 野澤零温FW 39 仲川輝人監督松橋力蔵[