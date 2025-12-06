オクラホマシティ・サンダー vs ダラス・マーベリックス日付：2025年12月6日（土）開催地：ペイコム・センター（Oklahoma City）最終スコア：オクラホマシティ・サンダー 132 - 111 ダラス・マーベリックス NBAのオクラホマシティ・サンダー対ダラス・マーベリックスがペイコム・センター（Oklahoma City）で行われた。 第1クォーターは両チーム譲らず27