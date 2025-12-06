【その他の画像・動画等を元記事で観る】 今年デビュー10周年を迎えているMrs. GREEN APPLEのアニバーサリーイヤーを締めくくる企画となる展覧会『MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION「Wonder Museum」』が、12月6日よりスタート。その展示内容の一部が公開された。 ■大森元貴の頭のなかを旅する Mrs. GREEN APPLEのすべての楽曲制作・プロデュースを手掛けてきた大森元貴（Vo、Gu）の頭の