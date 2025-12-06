今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。イギリスの「車で突入大胆強盗の一部始終バックで何度も衝突」についてです。◇イギリス中部。路上にとまった1台の車。バックしたかと思いきや、奥にあるパソコンなどを販売する店のシャッターに衝突。さらに車は、何度もバックで衝突し続けます。店内の防犯カメラには、シャッターを突き破る瞬間が。車から出てきた男は、棚に置いてある商品を次から次へと車に放り