12月5日、元KAT-TUNの中丸雄一が自身のXを更新。新年にイベントを開催することを告知し、話題となっている。中丸は、《お待たせしました！ついに！！中丸通信、焼肉オフ会・3Daysが2026年の1月に開催決定！！！》と綴り、年明けにファンとのオフ会を開催することを報告。《最高の肉とエンタメを新年に食らおう！》と胸弾ませるコメントを投稿した。「今回のイベントは、中丸さんのファンクラブ『中丸通信（なかまるつうしん）