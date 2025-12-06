◇フィギュアスケートグランプリ（ＧＰ）ファイナル第３日（６日、名古屋・ＩＧアリーナ）女子フリーに向けた公式練習が行われた。ショートプログラム（ＳＰ）１位の千葉百音（木下グループ）は「ロミオとジュリエット」の曲に乗せ、優雅に氷上を舞った。冒頭のフリップ―トウループの連続３回転ジャンプを成功させると、その後も安定感のある演技を見せた。後半の３連続ジャンプも降りるなど、逃げ切りに向け万全な状態だっ