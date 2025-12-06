¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î±Ý¸¶°ÍÆá¤µ¤ó¤¬2nd¼Ì¿¿½¸¡ØI am Ina¡Ù¤ÎÈ¯Çäµ­Ç°²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ±Ý¸¶°ÍÆá ¡Û ‟¹ñÊõBODY" 2nd¼Ì¿¿½¸¤Ï¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÎÁ´¤Æ¤¬É½¸½¤Ç¤­¤¿¡×30Âå¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡ÖÂçÎø°¦¡×²Æ¤Î¥Õ¥£¥¸¡¼¤ÈÅß¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥·¥É¥Ë¡¼¤Î2¤«¹ñ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢¿²µ¯¤­¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤é¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤Î¸Â³¦¤òÆÍÇË¤·¤¿°ÕÍßºî¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î