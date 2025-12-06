¿¼Ìë¤Ëµ¢ÂðÃæ¤Î½÷À­¤ËÇØ¸å¤«¤éÊú¤­¤Ä¤¤¤Æ¼ó¤ò¹Ê¤á¡¢¡ÖÁû¤¤¤À¤é»¦¤¹¤¾¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¸½¶â¤È²¼Ãå¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢²¬»³»ÔËÌ¶è¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¶¯ÅðÌ¤¿ë¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²¬»³»ÔËÌ¶è±üÅÄËÜÄ®¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê45¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï¡¢º£Ç¯5·î16Æü¸áÁ°0»þ40Ê¬¤´¤í²¬»³»ÔÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢Êâ¤¤¤Æµ¢Âð¤·¤Æ¤¤¤¿¸©ÆîÉô¤Ë½»¤à20Âå½÷À­¤ËÂÐ¤·¡¢ÇØ¸å¤«¤éÊú¤­¤Ä¤­¼ó¤ò¹Ê¤á¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÁû¤¤¤À¤é»¦¤¹¤¾¡×¡Ö¶â½Ð¤»¡×