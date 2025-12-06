高嶺のなでしこが、12月17日にリリースする1stアルバム『見上げるたびに、恋をする。』より、リード曲「花は誓いを忘れない」を12月5日に先行配信。また、あわせて同曲のMVも公開となった。 （関連：【映像あり】高嶺のなでしこ、メンバーのアイデアが取り入れられた「花は誓いを忘れない」MV） 本楽曲は、9月に幕張メッセ 幕張イベントホールで開催したワンマンライブのアンコールで初披露し