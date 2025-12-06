チェジュ航空は、函館発着路線を対象とした「函館からソウルへ 割引コードでお得に」を12月4日から16日まで実施する。函館〜ソウル/仁川線の片道運賃は7,900円から、総額12,000円からとなる。搭乗期間は12月4日から2026年3月28日まで。チェジュ航空のウェブサイト、アプリで予約できる。受託手荷物15キロも含まれる。クーポンコードは「HKDICN2512」で、割引適用後の金額となる。新規会員特典としてアプリ限定で5％が追加割引とな