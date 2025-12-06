６日、Ｇ?「レジェンドカップ」開催中の伊勢崎オートで、ボートレーサーの土屋千明（４３＝群馬）、土屋智則（４０＝群馬）きょうだいのトークショーが行われた。ステージに上がり、智則は開口一番「峰竜太で〜す」と笑いを取り「峰さんも８月に来たみたいなので、それ以上に盛り上げられるように頑張りたいと思います」と話し、集まったファンを喜ばせた。２人の父は元オートレーサーの土屋栄三。千明の夫は伊勢崎所属・森