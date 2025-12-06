12月6日に開幕した中山開催で、横山和生騎手が騎乗機会4連勝と存在感を示している。2R、3R、4R、6Rと立て続けに勝利を挙げ、完全な無双状態。9R以降の3鞍でも期待は高まる。【大阪杯】横山和「着差以上の完勝」ベラジオオペラがコースレコードでV「無双している」SNSでは「横山和生競馬場になっている」、「中山初日からいきなり大フィーバー中の横山和生騎手」、「無双している」と反響のコメントが投稿されている。【12月6日