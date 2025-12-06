１２月６日の中山８Ｒ・イルミネーションジャンプＳ（障害３歳上オープン、芝３５７０メートル）は、上野翔騎手が騎乗したピーターサイトが勝利を挙げた。２０２５年の障害戦は高田潤騎手＝栗東＝がトップの２０勝で、２位の小牧加矢太騎手＝栗東＝が１２勝で続く。今年の障害レースは中山大障害・ＪＧ１（障害４１００メートル）を含め、残り７鞍。８勝差で逆転が不可能になったため、高田潤騎手の２０１３年（１４勝）以来、