映画監督の樋口真嗣氏、小椋俊一氏が６日、都内で行われた映画「大怪獣ガメラ」（湯浅憲明監督）の４Ｋデジタル修復版舞台あいさつに出席した。同作が公開された１９６５年から６０年の今年、ガメラ生誕６０周年プロジェクトとしてガメラ作品を公開。５日からは「大怪獣ガメラ」、「大怪獣決闘ガメラ対バルゴン」、「大怪獣空中戦ガメラ対ギャオス」の「昭和ガメラ」３作品が生まれ変わって上映されている。樋口監督は「