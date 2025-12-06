µð¿ÍOB¤Î¹â¶¶Í³¿­»á¡Ê50¡Ë¤é¤¬6Æü¡¢ÅìµþÅÔ°ð¾ë»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÌîµå¶µ¼¼¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤·¤¿ÃæÅÄæÆ»á¡Ê36¡Ë¤é¤â»²²Ã¤·¤Æ¡¢ÅÔÆâ¤È²£ÉÍ»Ô¤Î¾®³ØÀ¸¡¢22¥Á¡¼¥à143¿Í¤ò»ØÆ³¡£¼éÈ÷¤äÂÇ·â¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¹â¶¶»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤Ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÃÏ°è¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡¢¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥×¥íÌîµå¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ò¶á