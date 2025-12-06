＜JLPGAファイナルQT最終日◇5日◇宍戸ヒルズカントリークラブ東コース（茨城県）◇6418ヤード・パー72＞11月に行われた日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）のプロテストでは、22人のルーキーが誕生した。その98期生のうち、来季の出場権をかけたファイナルQTには11人が出場。フル出場が見込めるボーダーライン（35位付近）を目指して4日間を戦い、明暗が分かれた。【写真】初々しいですね制服姿の伊藤愛華20歳・倉林紅（くらば