アニメ『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』（公開中）のパンフレットより、虎杖悠仁役の榎木淳弥、真人役の島崎信長（※＝崎＝たつさき）、釘崎野薔薇役の瀬戸麻沙美、東堂葵役の木村昴のインタビューが一部公開された。【画像】コワすぎ！いやらしい笑みを浮かべる真人『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足