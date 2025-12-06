¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼ê¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¹­Åç¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡á2023Ç¯¡¢Åìµþ¥É¡¼¥àÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬¥×¥íÌîµå¹­Åç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤È1Ç¯·ÀÌó¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È5Æü¡¢Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£31ºÐ¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤Ï2022¡¢23Ç¯¤Ë¹­Åç¤ÇÄÌ»»34»î¹ç¤ËÅê¤²7¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.05¡£ºòÇ¯¤«¤é´Ú¹ñ¥×¥íÌîµåSSG¤Ë½êÂ°¤·¡¢º£µ¨¤Ï30»î¹ç¤Ç12¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.25¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë