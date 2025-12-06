今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。タイの「“密輸犯”を追跡車から絶滅危惧種」についてです。◇タイ東部を走る警察車両のドライブレコーダーの映像。目の前を走る車に乗っている男らに、密輸の疑いがあり、後を追いかけているのです。もう1台の警察車両と挟み込み、車を停止。警察官らが中を捜索すると、大量のカゴを発見。中に入っていたのは、野生のサルです。警察「サルだ！サルだ！サルだ！」