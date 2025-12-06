¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/06¡Û¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦WATWING¡Ê¥ï¥È¥¦¥£¥ó¡Ë¤ÎÈ¬Â¼ÎÑÂÀÏº¤¬6Æü¡¢¹­Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ò¥í¥Þ¥Ä¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖTGC¹­Åç2025¡×¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ¬Â¼ÎÑÂÀÏº¡¢ÏµÃË»Ñ¢¡È¬Â¼ÎÑÂÀÏº¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¥Õ¥©¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢¹­Åç¸©½Ð¿È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦ÌðÅÄ³­µ®Ç·»á¤Ë¤è¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥·¥ç