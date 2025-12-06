サッカーの２０２６年北中米Ｗ杯の組み合わせ抽選会が米国東部時間５日（日本時間６日）にワシントンＤＣ、ジョン・Ｆ・ケネディ・センターで行われ、８大会連続８度目の出場となるＦＩＦＡランク１８位の日本はＦ組で、同７位オランダ、同４０位チュニジア、欧州予選プレーオフ（ＰＯ）Ｂ組（スウェーデン、ウクライナ、ポーランド、アルバニア）の勝者と戦うことが決まった。スポーツ報知評論家の北澤豪氏が日本の１次リーグを