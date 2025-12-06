¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÂè2Æü¡Ê2025Ç¯12·î5ÆüÌ¾¸Å²°»Ô¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë½÷»Ò¤Î¸ø¼°Îý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢SP¼ó°Ì¤ÎÀéÍÕÉ´²»¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬Ä´À°¤·¤¿¡£¶Ê¤«¤±¤Ç¤Ï¡Ö¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡×¤Ë¾è¤Ã¤ÆÆ°¤­¤ò³ÎÇ§¡£¥Õ¥ê¥Ã¥×¡½¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³3²óÅ¾¤«¤é·×7ËÜÁ´¤Æ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤òÃåÉ¹¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥ß¥¹¤Ê¤¯³ê¤ê¤­¤Ã¤¿¡£Á°Æü5Æü¤ÎSP¤Ï¡ÖÁ´¿È¤¬¿Ì¤¨¤ë¤°¤é¤¤¡×¤Î¶ÛÄ¥¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë77¡¦27ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¼ó°Ì