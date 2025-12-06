¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÃ«Àî¸¶·òÂÀÊá¼ê¤¬6Æü¡¢·ÀÌó¹¹²þ¤ËÎ×¤ß¡¢µåÃÄÄó¼¨¤òÊÝÎ±¤·¤¿¡£µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÍèÇ¯1Ç¯¤Î¤³¤È¤ò·è¤á¤ëÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡£¤â¤¦¾¯¤·¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÝÎ±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢½Ð¾ì¤Ï48»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤êÂÇÎ¨¡¦264¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ï³°Ìî¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·»ý¤ÁÁ°¤ÎÂÇÎÏ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£