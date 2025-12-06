川崎ブレイブサンダースは12月6日、山内ジャヘル琉人の負傷を発表した。かねてより抱えていた右膝蓋腱炎が悪化し、精密検査の結果、全治未定と診断され、当面は療養に努めるという。 5日に23歳の誕生日を迎えた山内は、190センチ96キロの体格を誇るシューティングガード。仙台大学附属明成高校、大東文化大学の出身で、2024－25シーズンに特別指定選手として川崎へ加入した。「りそなグル