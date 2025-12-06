¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¡ÖÂæÏÑÍ­»ö¡×È¯¸À¤ò¼õ¤±¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÆüËÜÊ¸²½¤òÄù¤á½Ð¤¹¡Ö¸ÂÆüÎá¡×¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤¿¡¢¤È´Ú¹ñ»æ¤¬Êó¤¸¤¿¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö2016Ç¯¤Î¹â¹âÅÙËÉ±Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÊTHAAD¡Ë´Ú¹ñ¹ñÆâÇÛÈ÷¸å¡¢¸Â´ÚÎá¡Ê´ÚÎ®¶Ø»ßÎá¡Ë¤Ç´Ú¹ñ¤Ë°µÎÏ¤ò²Ã¤¨¤¿¤Î¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸Î®¤ì¤À¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£Ä«Á¯ÆüÊó¤¬¡Ö¸ÂÆüÎá¡×È¯Æ°¤Î¶ñÂÎÎã¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢11·î28Æü¤ËÃæ¹ñ¾å³¤»Ô¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿²Î¼ê¤ÎÂçÄÐ¥Þ¥­¤µ¤ó¤¬