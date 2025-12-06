漫画『ギルティサークル』の最新話のページが先行公開された。最新話の全ページが9日に読むことができる。【画像】過激すぎる…男女のやり取り『ギルティサークル』最新話ページ『ギルティサークル』は、マガジンポケットで連載中の大学を舞台にした快楽と戦慄のサークルサスペンス。憧れの青応大学へと入学した大学1年生・沢屋童二は、サークル勧誘期に美少女・星見楓と出会う。「東京に行けば…大学に入れば…サークルに