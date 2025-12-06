第105回全国高校ラグビー大会の組み合わせ抽選会がきょう（12月6日）大阪市で行われ、熊本県代表の九州学院は、12月28日の1回戦で兵庫県代表の関西学院高等部と対戦することが決まりました。 九州学院は3大会連続6回目の花園出場。前回、前々回大会はいずれも1回戦敗退で、まずは1勝を目指します。 対戦する関西学院高等部は5大会ぶり8回目の出場です。