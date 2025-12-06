人気ゲーム『ドラゴンクエストVIIエデンの戦士たち』の新作漫画『DRAGON QUEST EDEN』が、2026年1月5日発売の『ヤングガンガン』にて連載がスタートすることが発表された。2005年12月に完結した『ドラゴンクエスト エデンの戦士たち』の正統続編として、約20年ぶりに連載される。【画像】姿が激変！おっさん姿のキーファ『ドラクエ7』新作の場面カット手掛けるのは前作と同じく『ドラゴンクエスト列伝 ロトの紋章』『ドラ