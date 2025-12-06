パリパラリンピックのバドミントン女子シングルスで5位の豊田まみ子（33、ヨネックス）が6日、自身のSNSで来年2月にバーレーンで行われる世界選手権を最後に日本代表の活動に一区切りすると発表した。豊田は「この決断は私にとって決して簡単なものではありませんでした。ずっと向き合ってきた競技だからこそ迷いや葛藤もありましたが、それでも前に進むために勇気を出して決断しました」とコメント。「23年間続けてきた競技人生に