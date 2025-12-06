¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯12·î6ÆüÌ¾¸Å²°»Ô¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë½÷»Ò¤Î¸ø¼°Îý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢SP5°Ì¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬Ä´À°¤·¤¿¡£ËÜÈÖÍÑ¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¶Ê¤«¤±¤Ç¤Ï¡Ö°¦¤Î»¾²Î¡×¤Ë¾è¤Ã¤ÆËÁÆ¬¤Î¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤«¤éÁ´¤Æ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤òÃåÉ¹¡£¥Î¡¼¥ß¥¹¤Ç½ª¤¨¤¿¡£ÃæÌî±à»Ò¥³¡¼¥Á¤é¤È¤â»þÀÞÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¸å¤âÆþÇ°¤ËÆ°¤­¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£Á°Æü5Æü¤ÎSP¤Ç¤ÏËÁÆ¬¤Î3²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤¬2²óÅ¾¤È¤Ê¤ê¡¢µ¬Äê¤Ë¤è¤Ã¤Æ0ÅÀ¤È