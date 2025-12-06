ÀÖ¤¤ÇÝÍÜ±Õ¤ÎÃæ¤Ç¥Ô¥¯¥Ô¥¯¤ÈÆ°¤¯iPS¿´Â¡¡£ÍÍ¡¹¤ÊÂ¡´ï¤Ê¤É¤ÎºÙË¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¡ÖiPSºÙË¦¡×Ìó2²¯¸Ä¤Çºî¤é¤ì¡¢À¸¤­¤¿¿´Â¡¤Î¤è¤¦¤ËÇïÆ°¤¹¤ëÎ©ÂÎ¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿iPSºÙË¦¤Î³«È¯¡£µþÅÔÂç³ØiPSºÙË¦¸¦µæ½ê¤Î»³Ãæ¿­Ìï¶µ¼ø¤¬¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆºîÀ½¤·¤Æ¤«¤é2026Ç¯¤Ç20Ç¯¡£¼£ÎÅË¡¤Î³ÎÎ©¤Ï¡©ÊÆÃæ¤Î¸¦µæ¤Ï¡©°åÎÅ¤ÎÌ¤Íè¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©»³Ãæ¶µ¼ø¤ÈÄ¹Ç¯¶¦Æ±¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¡¢iPSºÙË¦¤Ç¤Î¿´Â¡¼£ÎÅ¤Î¸¦