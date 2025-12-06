Image: DOSHISHA 掃除機のヘッドが自ら走る。12月は年末の大掃除がある季節。少しでもラクに済ませたいので、便利グッズや最新の家電を採り入れたいですよね。掃除機は最もメジャーなお掃除家電ですが、スティック型のハンディーなものだと普段から使いやすくてグー。だけど吸引力重視だと、重くて持っている手が疲れてしまうってこともあります。軽いし進むし光るし巻き取るドウシシャの「