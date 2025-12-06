◆報知新聞社主催男子プロゴルフツアー２５年シーズン最終戦メジャー最終戦日本シリーズＪＴカップ第３日（６日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）２３位から浮上を狙った２０２３年賞金王の中島啓太（フリー）は３バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの７１とスコアを落とし、通算６オーバーでホールアウトした。「なかなかうまくいかない。ティーショットは全然問題なく、すごく気持ち良く打てている