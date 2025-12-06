HIPHOP¡¿R&B¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦XG¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬6Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎCOCONA¤¬¶»¤ÎÀÚ½ü¼ê½Ñ¡õ¥Î¥ó¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¶á±Æ¤È¤Ê¤ëÊ£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ±¤â´Ý´¢¤ê¡ª·ãÊÑ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¶»¤ÎÀÚ½ü¼ê½Ñ¤·¤¿XG¤ÎCOCONA¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¤³¤³¤Ê¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ç20ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£20ºÐ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿´¤Î±ü¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤ò¾¯¤·¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¯¡¢¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¤¤Æ