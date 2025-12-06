楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で「テーマパーク提携ホテル スペシャルオファー」を12月4日午後8時から20日まで実施している。東京ディズニーリゾート、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、ハウステンボス、ジャングリア沖縄の提携ホテルを対象に、セールプランとクーポンの併用で最大23％が割引となる。クーポンの配布・利用は先着順となり、なくなり次第終了。宿泊期間は12月4日から2026年11月30日チェックアウ